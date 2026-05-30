Popșoi: Fac apel către cetățeni să fie precauți în ceea ce privește ofertele de cetățenie rusă.

Despre aceasta el a declarat jurnaliștilor, comentând decretul președintelui rus Vladimir Putin care simplifică procedura de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria, transmite infotag.md.

„Cetățenii noștri de ambele maluri ale râului Nistru înțeleg foarte bine circumstanțele internaționale în care ne aflăm și riscurile cetățeniei ruse. Perspectivele oferite de cetățenia rusă, împreună cu riscurile pe care le comportă, trebuie să fie clare pentru toți cetățenii moldoveni. Nimeni dintre cei care s-ar putea afla în prima linie nu își dorește acest lucru. Prin urmare, astfel de pași trebuie abordați cu maximă precauție”, a îndemnat Popșoi.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, el a spus că autoritățile moldovene nu pot confirma informațiile de la Ambasada Rusiei la Chișinău, care a raportat că peste 20.000 de locuitori ai Transnistriei au solicitat cetățenia rusă de la intrarea în vigoare a decretului lui Putin.

„Nu putem confirma această informație. Obținerea cetățeniei ruse astăzi este, cel puțin, un pas controversat, deoarece oportunitățile pe care le oferă devin din ce în ce mai limitate, în timp ce cetățenia moldovenească oferă beneficii din ce în ce mai mari. Cetățenia moldovenească devine din ce în ce mai atractivă, iar după aderarea la Uniunea Europeană, cetățenii noștri vor primi aceleași drepturi ca și rezidenții Germaniei, Spaniei sau România. Acesta este un pașaport de care nu trebuie să ne fie rușine și un stat care respectă pacea, are grijă de cetățenii săi și nu îi aruncă în mașina de carne a războiului”, a declarat șeful Ministerului de Externe al Republicii Moldova.

De asemenea, el a subliniat că autoritățile moldovene iau măsuri pentru protejarea securității naționale, „inclusiv prin revocarea cetățeniei persoanelor care acționează împotriva securității și intereselor cetățenilor moldoveni.”

Viceprim-ministrul a negat acuzațiile de posibile încălcări ale drepturilor cetățenilor ruși sau ale rezidenților vorbitori de limbă rusă din Republica Moldova.

„Cetățenii Federației Ruse și locuitorii vorbitori de limbă rusă ai țării noastre se simt foarte bineveniți aici și sunt protejați de Constituția Republicii Moldova. Ne amintim de situația în care Ambasada Rusiei în Republica Moldova a făcut apel la cetățenii ruși și locuitorii vorbitori de limbă rusă ai țării noastre să raporteze posibilele încălcări ale drepturilor lor. Reacția a fost complet opusă a ceea ce probabil se așteptau diplomații ruși. Cetățenii Republicii Moldova, fie vorbitori de limbă rusă, fie de alte limbi, au declarat că drepturile lor constituționale sunt respectate și că se simt foarte confortabil în Republica Moldova. Cetățenii noștri știu să distingă binele de rău și să înțeleagă ce este benefic și ce este dăunător pentru ei”, a conchis Mihai Popșoi.