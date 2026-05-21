PAS contestă decizia instanței în dosarul Stamate: Ea trebuie să-și ceară scuze în fața cetățenilor.

Despre aceasta a declarat consiliera liderului partidului PAS și președintelui Parlamentului Igor Grosu, Aurica Rusnac-Jardan, după ce o decizie corespunzătoare a fost emisă de Judecătoria Chișinău, scrie omniapres.md.

„Decizia instanței de fond va fi atacată la Curtea de Apel”, a comunicat reprezentanta partidului PAS.

De asemenea, Rusnac-Jardan a declarat că partidul consideră acțiunile sale legale și le califică drept exercitarea dreptului la libertatea de exprimare. Este vorba despre critica publică a activității legislative a fostei deputate din partea PAS, Olesea Stamate.

În reacția oficială a partidului se subliniază de asemenea: „Olesea Stamate trebuie să-și ceară scuze de la cetățeni, deoarece, abuzând de încrederea echipei și de funcția ocupată, a promovat unele modificări legislative care au condus la eliberarea deținuților periculoși”.

Reamintim că la 20 mai 2026 Judecătoria Chișinău a decis că o serie de afirmații publicate de Partidul „Acțiune și Solidaritate” pe pagina sa de Facebook în legătură cu Olesea Stamate sunt calomnioase și nu au fost susținute de dovezi.

În acest sens, instanța a obligat partidul să șteargă publicația controversată, să publice o dezmințire oficială și să aducă scuze publice. Mesajul corespunzător trebuie să rămână pe pagina partidului timp de 30 de zile după ce decizia instanței a devenit definitivă.

La rândul său, Olesea Stamate a declarat că verdictul pronunțat confirmă faptul că acuzațiile aduse împotriva sa nu aveau bază probatorie. Ea a subliniat de asemenea că procesul judiciar a fost inițiat de ea exclusiv pentru a-și proteja reputația și demnitatea.