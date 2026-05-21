zdg.md
21 Мая 2026, 11:14
9 422
Суд обязал PAS принести публичные извинения Олесе Стамате

Суд обязал PAS удалить публикацию, в которой сообщалось об исключении Олеси Стамате из партии, после того как несколько осуждённых к пожизненному заключению были освобождены в результате поправок к закону об амнистии.

Согласно решению суда, иск Олеси Стамате к PAS о защите чести, достоинства и профессиональной репутации, об опровержении клеветнической информации, публичных извинениях и взыскании судебных расходов был удовлетворён частично, сообщает zdg.md

Если решение вступит в законную силу, PAS будет обязан публично опровергнуть «клеветническую информацию», опубликованную 4 апреля 2025 года на официальной странице партии в Facebook, разместив следующий текст опровержения:

«4 апреля 2025 года на официальной странице Facebook “Партии действия и солидарности” была опубликована запись, в которой госпоже Олесе Стамате ошибочно приписывались действия, связанные с изменениями в Законе об амнистии. “Партия действия и солидарности” признаёт, что утверждения о существовании “отлаженной схемы”, “злоупотреблении доверием” и предполагаемых “преднамеренных действиях” с целью содействия освобождению “опасных заключённых” не подтверждаются доказательствами и не отражают реальность или фактические обстоятельства. Мы приносим публичные извинения госпоже Олесе Стамате за распространение этой ошибочной информации, которая повредила её публичному имиджу, профессиональной репутации и личному достоинству».

Также суд постановил, что PAS может быть обязана опубликовать опровержение на официальной странице партии в течение 5 дней после вступления решения в силу, и оно должно оставаться видимым минимум 30 календарных дней. 

С партии «Партии действия и солидарности» взыскана в пользу Олеси Стамате пошлина в размере 200 леев.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение 30 дней со дня оглашения резолютивной части решения через суд Кишинёва (офис Центр).

23 октября 2025 года правоохранительные органы провели обыски в нескольких местах страны в рамках уголовного дела о возможных фактах активной и пассивной коррупции среди лиц, участвовавших в процессе внедрения и применения амнистии, принятой по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, а также при применении статей 91 и 92 Уголовного кодекса, что привело к освобождению из заключения нескольких лиц, осуждённых к пожизненному сроку.

Позже СМИ установили, что по меньшей мере 7 осуждённых к пожизненному заключению были освобождены из пенитенциара №17 Резина после применения поправок к закону об амнистии, предложенных депутатом PAS Олесей Стамате и поддержанных парламентским большинством. Некоторые из освобождённых в 1990-х годах были первоначально приговорены к смертной казни, которая позже была заменена пожизненным заключением.

В большинстве случаев представители пенитенциара №17 Резина сами направляли ходатайства об освобождении пожизненно осуждённых или смягчении наказания, либо поддерживали ходатайства адвокатов. В некоторых случаях судьи сначала отклоняли такие запросы, но позже их удовлетворяли.

Источник
zdg.md logozdg
