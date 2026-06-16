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16 Iunie 2026, 10:06
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PAS a recunoscut inadmisibile insultele aduse opoziției la congresul partidului

PAS s-a disociat de discursul scandalos rostit la cel de-al IV-lea congres al partidului, în care au fost lansate insulte la adresa reprezentanților opoziției.

PAS a recunoscut inadmisibile insultele aduse opoziției la congresul partidului.
PAS a recunoscut inadmisibile insultele aduse opoziției la congresul partidului.

Despre acest lucru a declarat deputatul PAS Radu Marian în cadrul emisiunii Forum de la radio Vocea Basarabiei, transmite unimedia.info.

Potrivit acestuia, partidul regretă afirmațiile făcute și nu consideră acceptabil un astfel de stil de comunicare.

„E un limbaj regretabil, nouă ne pare rău. A fost un element sau o perioadă în Congres în care cei care doreau puteau să iasă cu un mesaj. Din păcate, mesajul a fost plin de insulte, lucru pe care îl regretăm și noi nu admitem astfel de comportament, limbaj în special. Probabil e loc și de niște scuze. Iarăși, domnul nu este membru de partid, a fost invitat”, a declarat Radu Marian.

Într-un comentariu pentru Agora, purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, a declarat că Oboroc nu este membru al partidului, iar cuvintele sale nu reflectă poziția formațiunii.

„Ne disociem de limbajul vulgar și agresiv și ne pare rău că asemenea lucruri au fost spuse la finalul evenimentului. A fost un discurs al unui invitat, care nu este membru PAS, și care nu reprezintă comportamentul și limbajul acceptate de PAS. Ne cerem scuze pentru acest moment”, a spus Adriana Vlas.

Între timp, primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a devenit una dintre țintele afirmațiilor jignitoare, a reacționat pe rețelele sociale.

„Partenerii internaționali trebuie să acorde atenție acestui fapt. Rușine celor care conduc, care permit, susțin și aplaudă astfel de acțiuni agresive”, a scris Ion Ceban.

Reamintim că, la congresul PAS, fostul deputat și ex-prim-viceprim-ministru Constantin Oboroc și-a permis afirmații dure și jignitoare la adresa primarului Chișinăului Ion Ceban, liderului Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc și fostului președinte al Moldovei, Vladimir Voronin.

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