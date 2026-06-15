На съезде PAS прозвучали оскорбления в адрес оппозиционных политиков.

Бывший депутат Константин Оборок, экс-первый вице-премьер, в своей речи поблагодарил Игоря Гросу за управление ситуацией и заявил:

"Господин председатель Игорь Гросу, поздравляю вас и благодарю за спокойствие и ум, с которым вы управляли фазой, когда один поросёнок из примэрии Кишинёва попытался остаться в парламенте. И когда его вежливо и аккуратно выталкивали к двери, один политический жеребёнок, глупый, режиссёр с разинутым ртом, снимал сцену и кричал: "Добрые люди. Посмотрите, что происходит в парламенте"", цитирует unimedia.info

Для поросят из двора отца, которые рыли землю и валили забор в хлеву, было одно средство — проволока в рот».

По словам Константина Оборока, он имел в виду политические эпизоды с участием мэра Кишинёва Иона Чебана и лидера партии «Демократия дома».

В ходе выступления он также затронул бывшего президента Владимира Воронина:

"Этот политический негодяй, этот красный советский динозавр, который правил Молдовой 8 лет и издевался над нашим народом".

Часть членов PAS, присутствовавших в зале, аплодировала выступлению Константина Оборока.

Журналисты запросили комментарии у упомянутых политиков, однако на момент публикации реакции от них не поступило.