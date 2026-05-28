Parlamentul a denunțat încă un acord cu CSI.

Ministerul a explicat că acest document s-a dovedit a fi ineficient și nu aduce niciun beneficiu țării, scrie rupor.md.

Fondul menționat a fost creat încă în 2006 pentru finanțarea proiectelor comune în domeniul culturii, educației, științei, sportului, turismului, programelor pentru tineret și mass-media. Totuși, de la ratificarea acordului, Moldova nu a transferat deloc bani acolo și nu a participat la activitatea financiară a acestuia.

În prezent, autoritățile republicii pun accent pe proiectele partenere, care sunt importante pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este vorba despre programe europene precum „Orizont Europa” și „Europa Creativă”. În minister se subliniază că dezvoltarea culturii, științei și sportului pe aceste platforme este mult mai avantajoasă pentru Moldova decât activitatea în cadrul CSI.

Renunțarea la acest acord a devenit parte a unei revizuiri ample a tratatelor semnate în cadrul Comunității și o continuare a cursului de aliniere a politicii naționale la standardele Uniunii Europene, au menționat în Parlament.