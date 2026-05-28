theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
28 Mai 2026, 14:06
208
Copiază linkul
Link copiat

Parlamentul a denunțat încă un acord cu CSI

Republica Moldova a ieșit din Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară al statelor membre ale CSI. Această decizie a fost luată de Parlament la propunerea Ministerului Culturii.

Parlamentul a denunțat încă un acord cu CSI.
Parlamentul a denunțat încă un acord cu CSI.

Ministerul a explicat că acest document s-a dovedit a fi ineficient și nu aduce niciun beneficiu țării, scrie rupor.md.

Fondul menționat a fost creat încă în 2006 pentru finanțarea proiectelor comune în domeniul culturii, educației, științei, sportului, turismului, programelor pentru tineret și mass-media. Totuși, de la ratificarea acordului, Moldova nu a transferat deloc bani acolo și nu a participat la activitatea financiară a acestuia.

În prezent, autoritățile republicii pun accent pe proiectele partenere, care sunt importante pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este vorba despre programe europene precum „Orizont Europa” și „Europa Creativă”. În minister se subliniază că dezvoltarea culturii, științei și sportului pe aceste platforme este mult mai avantajoasă pentru Moldova decât activitatea în cadrul CSI.

Renunțarea la acest acord a devenit parte a unei revizuiri ample a tratatelor semnate în cadrul Comunității și o continuare a cursului de aliniere a politicii naționale la standardele Uniunii Europene, au menționat în Parlament.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici