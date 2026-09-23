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unimedia.info logounimedia
23 Septembrie 2026, 10:34
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O deputată PAS, surprinsă cu o întrebare și un răspuns pregătite pentru Tofan

O deputată PAS a fost observată ieri, în timpul ședinței Parlamentului, cu o întrebare pregătită din timp pentru premierul Vasile Tofan, precum și cu replica pe care urma să o rostească după răspunsul acestuia.

O deputată PAS, surprinsă cu o întrebare și un răspuns pregătite pentru Tofan.
O deputată PAS, surprinsă cu o întrebare și un răspuns pregătite pentru Tofan.

Acest lucru s-a întâmplat în timpul discuțiilor privind introducerea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, relatează unimedia.info.

Pe laptopul deputatei era deschis un document în care erau formulate atât o întrebare adresată șefului Guvernului, cât și un discurs pregătit din timp pentru momentul de după răspunsul premierului.

În document se putea citi, printre altele, următoarea formulare: „Răspunsul dumneavoastră demonstrează că Guvernul va avea grijă de toate categoriile, inclusiv de fermieri”, pe care deputata urma să i-o adreseze lui Vasile Tofan după răspunsul acestuia.

La 22 septembrie, deputații au aprobat introducerea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile — începând cu 26 septembrie.

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