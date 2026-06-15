Muravschi, despre Congresul PAS: Au adus pe scenă un om care și-a ieșit din minți, iar sala l-a aplaudat.

„Pe scenă a fost adus un nazist complet nebun, care a scuipat noroi asupra oponenților într-un mod în care nu o fac nici măcar boschetarii beți de pe gropile de gunoi. Iar sala, în care erau aproape o mie de tineri și oameni de vârstă mijlocie, educați, cu diplome de studii superioare, cu diplome de la universități occidentale prestigioase, a aplaudat zgomotos oratorul înnebunit”, a remarcat Alexandr Muravschi.

El a menționat că în fiecare țară congresul partidului aflat la guvernare este așteptat, dacă nu de toți, atunci de majoritatea cetățenilor: unii cu speranță, alții cu interes, pentru că aici se trag concluzii despre ce s-a făcut și se anunță planurile pentru viitor. Viața țării este în mare măsură determinată de deciziile congresului. De aceea, mult timp după încheierea congresului, acestea sunt analizate și comentate în detaliu de experți, comentatori politici și cetățeni activi.

„Ce vom discuta noi după încă un congres al PAS, care guvernează singur de 6 ani?”, s-a întrebat fostul vicepremier, fost ministru al Economiei al Moldovei.

El a subliniat că a trăit o viață lungă și tumultoasă, a participat la multe evenimente politice atât acasă, cât și în străinătate, a trecut prin aproape zece campanii electorale la diferite niveluri în anii ’90 și începutul anilor 2000, cei mai agitați. Dar niciodată nu a întâlnit o rușine ca cea văzută pe 14 iunie 2026 la congresul partidului aflat la guvernare.

Fostul vicepremier, fost ministru al Economiei al Moldovei consideră că „aceasta ar trebui să fie și va fi tema de discuție a părții sănătoase a societății: cum a ajuns țara în situația în care este condusă de organisme complet degradate moral”. În opinia sa, o asemenea rușine și umilință nu a existat niciodată în istoria poporului nostru moldovenesc.

„Cum am ajuns în această situație? Vom reuși să ne menținem deasupra prăpastiei din care nu există întoarcere? Iată ce trebuie discutat după acest Congres al rușinii! Crizele economice, creșterea prețurilor, salariile și pensiile mici, cu greu, dar pot fi suportate. Degradarea morală a societății este o distrugere totală. Nu este o criză, este o catastrofă”, a subliniat Alexandr Muravschi.

Reamintim că la cel de-al IV-lea Congres al PAS, unde Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al formațiunii, a avut loc un discurs controversat, în care au fost folosite limbaj indecent și injurii la adresa mai multor politicieni.