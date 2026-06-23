Moldova se pregătește să ratifice Convenția privind soluționarea cererilor pentru Ucraina.

Parlamentul Republicii Moldova urmează să examineze proiectul de lege privind ratificarea Convenției referitoare la instituirea Comisiei internaționale de reclamații pentru Ucraina, semnată la Haga la 16 decembrie 2025.

Crearea noii instituții a fost sprijinită deja de zeci de state europene, Canada și Uniunea Europeană. Potrivit documentului, Comisia va funcționa ca un organism administrativ specializat în examinarea cererilor de despăgubire pentru daunele, pierderile sau prejudiciile rezultate din acte internațional ilicite săvârșite de Federația Rusă în Ucraina sau împotriva acesteia, informează logos-pres.md.

Sunt vizate prejudiciile produse începând cu 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei, în spațiul său aerian național, în apele interne și în marea teritorială, precum și în zona economică exclusivă, inclusiv cele cauzate aeronavelor sau navelor aflate sub jurisdicția Ucrainei. Cererile de despăgubire vor putea fi depuse de toate persoanele fizice și juridice afectate, precum și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile locale și de entitățile aflate sub controlul acestuia.

Convenția va rămâne în vigoare pentru cel puțin 10 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru perioade ulterioare de până la 5 ani, prin decizia a trei pătrimi din totalul membrilor.

Efectul direct pentru Moldova constă în faptul că cetățenii, rezidenții și persoanele juridice care au suferit daune conforme criteriilor stabilite în Ucraina vor putea primi compensații.

Moldova va trebui să plătească contribuții anuale la bugetul Comisiei până când aceste cheltuieli vor fi preluate efectiv de Federația Rusă. Deși detaliile bugetului și calendarul nu sunt încă complet stabilite, contribuția financiară estimativă va fi de 0,4016% din bugetul acestei structuri internaționale.