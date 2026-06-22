Moldelectrica a confirmat angajarea verișorului Maiei Sandu: Concursul a fost intern.

Întreprinderea de stat Moldelectrica a confirmat că Iurie Sandu, vărul președintei Maia Sandu, este directorul filialei de nord RETÎ Nord.

Reacția companiei a urmat după ce președintele Partidului Național Unitate a Moldovei (PNM), Dragoș Galbur, a făcut publică informația despre funcția ocupată de aceasta. Anterior, Galbur a declarat că verișorul președintelui a fost numit director la Moldelectrica fără concurs și primește peste 55.000 de lei pe lună.

Într-un comunicat publicat, întreprinderea a respins afirmațiile despre numirea fără concurs, precizând însă că selecția a avut loc în cadrul unui concurs intern, nu public. Potrivit Moldelectrica, Iurie Sandu a fost numit director al Filialei Nord la 19 iunie 2023, în urma unui concurs intern organizat și desfășurat conform procedurilor de recrutare și selecție a personalului aplicabile în cadrul întreprinderii.

La concurs au participat trei candidați, inclusiv Iurie Sandu. Acesta a fost declarat câștigător pe baza competențelor profesionale, experienței manageriale și rezultatelor evaluării. Compania a subliniat că afirmațiile despre numirea fără concurs sunt false și ignoră complet procedura de selecție care a precedat numirea sa. De asemenea, Moldelectrica a explicat că ordinul nr. 399 c/n din 1 septembrie 2023, la care s-a făcut referire în spațiul public, nu este un document de numire în funcție. Este vorba doar despre schimbarea denumirii postului de „director al filialei” în „director al subdiviziunii”, în legătură cu actualizarea structurii organizaționale a întreprinderii.

În comunicat se oferă și informații despre cariera profesională a lui Iurie Sandu. Potrivit companiei, acesta activează în domeniul energetic de peste 30 de ani, iar în sistemul Moldelectrica – din 1 noiembrie 2000. În acest timp a ocupat diverse funcții tehnice și de conducere. Compania a menționat că experiența sa profesională îndelungată, cunoașterea profundă a sistemului energetic și rezultatele muncii au fost argumente obiective în alegerea candidaturii sale pentru postul de director al Filialei Nord RETÎ Nord.

În încheiere, întreprinderea a reiterat că Iurie Sandu a fost numit în urma unui concurs intern, la care au participat trei candidați, iar informațiile despre numirea sa fără selecție nu corespund realității.

Reamintim că, în weekendul trecut, Anastasia Taburceanu, verișoara președintelui Sandu și fostă purtătoare de cuvânt a prim-ministrei Natalia Gavrilița, a confirmat că lucrează la întreprinderea MoldATSA, unde oferă servicii de comunicare. Reacția sa a urmat după declarația lui Dragoș Galbur potrivit căreia ea a fost angajată fără concurs deschis pe un post nou creat de directorul suspendat al întreprinderii, Dumitru Vangheli, și că salariul său lunar depășește 70.000 de lei. În replică, Taburceanu a declarat că salariul său de bază este de 25.700 de lei, la care se adaugă sporuri pentru vechime și volumul de muncă.