Табурчану подтвердила, что работает в MoldATSA, после обвинений Драгоша Галбура.

Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Республики Молдова и бывший пресс-секретарь премьер-министра Натальи Гаврилицы, подтвердила, что работает на предприятии MoldATSA, где оказывает коммуникационные услуги.

Эта реакция последовала после заявления Драгоша Галбура о том, что она была принята на работу без открытого конкурса на вновь созданную должность отстраненным от должности директором предприятия Думитру Вангели и что ее ежемесячная зарплата составляет более 70 000 леев, передает agora.md

В своем посте на Facebook Драгош Галбур написал, что после скандала, связанного с ситуацией в MoldATSA, учреждение должно было представить свою официальную позицию на пресс-конференции. В отсутствие подобной реакции Галбур заявил, что Вангели в прошлом году учредил новую должность пресс-секретаря, на которую назначил Анастасию Табурчану.

По словам Галбура, найм состоялся без открытого конкурса, а ее месячная зарплата превысила 70 000 леев.

"Думитру Вангели, недавно отстраненный от должности директор MoldATSA, в прошлом году учредил новую должность — пресс-секретаря — на которую без открытого конкурса назначил Анастасию Табурчану, двоюродную сестру Майи Санду. Зарплата Табурчану в MoldATSA не менее 70 тыс. леев", - заявил Драгош Галбур, лидер Национальной молдавской партии.

Политик также заявил, ссылаясь на источники, что Табурчану не присутствует на работе физически. Галбур уточнил, что ее должность называется «пресс-секретарь», но она «не выступает от имени учреждения, а оказывает коммуникационные услуги».

«Совокупный доход может превышать несколько сотен тысяч леев в месяц», – написал политик.

Анастасия Табурчану подтвердила, что работает в компании MoldATSA около года и предоставляет ей коммуникационные услуги. Она утверждает, что получает оплату на основании трудового договора.

Табурчану уточнила, что конкурс на замещение вакантной должности не проводился, поскольку процедуры учреждения допускают трудоустройство на определенные должности на основании резюме и соответствующего профессионального опыта.

Что касается заработной платы, она заявила, что ее базовая зарплата составляет 25 700 леев, к которым добавляются надбавки за стажировку и объем работы.

«Мой доход не превышает сотен тысяч леев в месяц», — заявила Табурчану.

Анастасия Табурчану также опровергла утверждения о том, что она предоставляет коммуникационные услуги через частную компанию. Однако она признала, что не присутствует в головном офисе компании каждый день.

"Это правда, что я не присутствую в офисе MoldATSA каждый день. Характер моей работы позволяет мне это. И по этому поводу была достигнута предварительная договоренность с моими коллегами в MoldATSA", - отметила Анастасия Табурчану

Напомним, Думитру Вангели, отстраненный от должности директора государственного предприятия MoldATSA после расследования ZdG относительно возможной ложной информации в резюме, с которым он якобы выиграл конкурс, публично отреагировал. В сообщении в Facebook он утверждает, что отправил на запрос ответы в редакцию, отрицает связь между пожертвованием, сделанным PAS, и его назначением на должность, и заявляет, что некоторые формулировки в резюме носили «краткий характер».