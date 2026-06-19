Mesajul lui Valeriu Chiveri, la 34 de ani după asediul Tighinei: Lăsați-ne să construim în pace Moldova.

„Lăsați-ne să construim în pace Moldova”. Mesajul este transmis de vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri, la 34 de ani după luptele pentru Tighina.

Oficialul se află la Varnița, unde se desfășoară o ceremonie de comemorare a eroilor care au luptat în 1992 pentru integritatea Republicii Moldova, transmite realitatea.md.

„Am adus omagiu celor care, prin dragostea de Patrie, prin patriotism, sunt un exemplu viu pentru generația aceasta. Și avem un mesaj pentru cei care continuă să dezbine și să separe țara. Lăsați-ne să ne decidem noi soarta. Să construim în pace o Republică Moldova unită”, a transmis Chiveri.

Militari, angajați civili ai Armatei Naționale și veterani ai războiului de pe Nistru au comemorat vineri eroii căzuți în luptele de pe platoul Varnița-Tighina.

Luptele de la Tighina sunt considerate unul dintre cele mai dramatice și dureroase momente ale războiului de pe Nistru.