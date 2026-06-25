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agora.md logoagora
25 Iunie 2026, 17:27
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Manipulare și minciună: Reacția lui Stefanco la acuzațiile Poliției

Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, a comentat declarația Poliției în care este acuzat de încălcări în timpul unei acțiuni de protest.

Manipulare și minciună: Reacția lui Stefanco la acuzațiile Poliției.
Manipulare și minciună: Reacția lui Stefanco la acuzațiile Poliției.

Într-o discuție cu jurnaliștii, el a respins acuzațiile aduse de oamenii legii, numindu-le „manipulare și minciună”, transmite agora.md.

Parlamentarul nu a oferit detalii despre cele întâmplate, dar a declarat că informațiile răspândite în spațiul public nu corespund realității.

„Să pună probe”, a spus Stefanco, comentând mesajul Poliției.

Anterior, Poliția a anunțat că, în timpul intervenției pentru deblocarea carosabilului, deputatul partidului „Democrația Acasă” Sergiu Stefanco a blocat intenționat traseul cu un tractor și nu a respectat cerințele legale ale polițiștilor. Mai mult, conform datelor Poliției, el a pus în mișcare tehnica agricolă și a trecut cu roata tractorului peste unul dintre polițiști.

Circumstanțele incidentului sunt investigate. Poliția continuă documentarea celor întâmplate.

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