Manipulare și minciună: Reacția lui Stefanco la acuzațiile Poliției.

Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, a comentat declarația Poliției în care este acuzat de încălcări în timpul unei acțiuni de protest.

Într-o discuție cu jurnaliștii, el a respins acuzațiile aduse de oamenii legii, numindu-le „manipulare și minciună”, transmite agora.md.

Parlamentarul nu a oferit detalii despre cele întâmplate, dar a declarat că informațiile răspândite în spațiul public nu corespund realității.

„Să pună probe”, a spus Stefanco, comentând mesajul Poliției.

Anterior, Poliția a anunțat că, în timpul intervenției pentru deblocarea carosabilului, deputatul partidului „Democrația Acasă” Sergiu Stefanco a blocat intenționat traseul cu un tractor și nu a respectat cerințele legale ale polițiștilor. Mai mult, conform datelor Poliției, el a pus în mișcare tehnica agricolă și a trecut cu roata tractorului peste unul dintre polițiști.

Circumstanțele incidentului sunt investigate. Poliția continuă documentarea celor întâmplate.