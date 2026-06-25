ГИП: На протесте фермеров депутат Стефанко задел колесом трактора полицейского.

Полиция сообщила, что документирует инцидент, произошедший сегодня, 25 июня, в Штефан-Водском районе.

В полиции заявили, что во время вмешательства правоохранителей по факту блокирования проезжей части депутат партии "Демократия дома" Сергей Стефанко намеренно перекрыл трассу трактором и не выполнил законные требования сотрудников полиции.

"Более того, по данным полиции, он привел сельхозтехнику в движение и наехал колесом трактора на одного из полицейских.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действия депутата будут рассмотрены с точки зрения действующего законодательства", - сказано в заявлении правоохранителей.

Полиция напоминает, что невыполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов, а также любые действия, создающие угрозу их жизни или здоровью, влекут ответственность, предусмотренную законом.

Сам депутат Стефанко обвинения пока не комментировал.