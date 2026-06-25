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25 Июня 2026, 15:07
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ГИП: На протесте фермеров депутат Стефанко задел колесом трактора полицейского

Полиция сообщила, что документирует инцидент, произошедший сегодня, 25 июня, в Штефан-Водском районе.

ГИП: На протесте фермеров депутат Стефанко задел колесом трактора полицейского.
ГИП: На протесте фермеров депутат Стефанко задел колесом трактора полицейского.

В полиции заявили, что во время вмешательства правоохранителей по факту блокирования проезжей части депутат партии "Демократия дома" Сергей Стефанко намеренно перекрыл трассу трактором и не выполнил законные требования сотрудников полиции.

"Более того, по данным полиции, он привел сельхозтехнику в движение и наехал колесом трактора на одного из полицейских.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действия депутата будут рассмотрены с точки зрения действующего законодательства", - сказано в заявлении правоохранителей.

Полиция напоминает, что невыполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов, а также любые действия, создающие угрозу их жизни или здоровью, влекут ответственность, предусмотренную законом.

Сам депутат Стефанко обвинения пока не комментировал.

Источник
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