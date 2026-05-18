Krasnoselski i-a mulțumit lui Putin pentru decretul privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse.

Declarația a fost făcută după criticile aduse acestei decizii din partea Chișinăului și a fost publicată de administrația regiunii nerecunoscute, scrie rupor.md.

Krasnoselski susține că în regiune locuiesc zeci de mii de persoane care, chipurile, nu au altă cetățenie în afară de cea transnistreană. De asemenea, a declarat că o parte dintre locuitori se confruntă cu refuzuri la obținerea cetățeniei moldovenești sau o pierd din motive politice.

„Decretul președintelui Federației Ruse este destinat să rezolve aceste probleme exclusiv din punct de vedere umanitar”, a declarat Krasnoselski.

El a făcut apel către Chișinău să nu se amestece în procesul de obținere a cetățeniei ruse de către locuitorii regiunii.

„Obținerea cetățeniei oricărui stat este un act voluntar. Nu împiedicați oamenii să facă o alegere democratică și voluntară”, a spus liderul regiunii nerecunoscute.

Krasnoselski i-a mulțumit, de asemenea, conducerii ruse și personal lui Putin pentru decizia luată. Potrivit lui, la Tiraspol vor fi pregătite acte locale pentru implementarea decretului.

Reamintim că Vladimir Putina semnat un decret privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse pentru locuitorii majori din regiunea transnistreană, precum și pentru copiii orfani, copiii fără îngrijire părintească și persoanele incapabile, care locuiesc permanent pe malul stâng al Nistrului. Această decizie a fost criticată dur de președinta Maia Sandu, care a numit măsura un instrument de mobilizare pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.