17 Мая 2026, 16:30
Санду о гражданстве РФ для приднестровцев: Вероятно, им нужно больше солдат

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья.

Это решение резко раскритиковала президент Майя Санду, назвав меру инструментом мобилизации для российской войны против Украины, пишет Digi24.RO, передает deschide.md

Путин подписал указ, позволяющий жителям приднестровского региона на востоке Республики Молдова получать российское гражданство без обязательного проживания в России и без знания русского языка.

Майя Санду отреагировала в субботу, заявив, что «вероятно, им нужно больше людей, которых можно отправить на войну в Украине».

Она предположила, что эта мера является частью тактики России по запугиванию Республики Молдова на фоне усилий Кишинева по реинтеграции Приднестровья — региона, поддерживаемого Москвой, где российские войска находятся еще со времен распада Советского Союза.

«С начала войны в Украине большинство людей в регионе получили гражданство Республики Молдова, потому что чувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Республики Молдова, а не гражданство России», — заявила Майя Санду на конференции по безопасности в Таллине.

