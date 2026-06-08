În Parlament a avut loc prima întâlnire bilaterală a deputaților din Moldova și Luxemburg.

Din delegație au făcut parte membri ai comisiei pentru afaceri externe și europene, cooperare, comerț exterior și Marele Regiune, precum și ai comisiei pentru apărare a Camerei Deputaților din Luxemburg, transmite rupor.md.

Oaspeții s-au întâlnit cu membrii comisiei pentru integrare europeană, condusă de vicepreședintele Parlamentului Doina Gherman, precum și cu deputații grupului de prietenie cu Luxemburgul, sub conducerea lui Virgiliu Pâslariuc.

Părțile au discutat dezvoltarea relațiilor bilaterale și cooperarea în contextul integrării europene a Moldovei.