Grădinaru îl apără pe Radu Marian: A greșit, dar niciodată nu a acționat din interes personal.

După demisia lui Radu Marian din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, colegii săi din PAS au venit cu mesaje de susținere și justificare.

Deputatul PAS Vasile Grădinaru a declarat că Marian este o persoană „responsabilă”, care a muncit „cu dedicație și dăruire de sine” și că, în activitatea sa, nu a luat niciodată decizii din interes personal, scrie omniapres.md.

„În această avalanșă de muncă și decizii, era greu să nu greșești. În cazul MoldATSA s-a greșit. Și chiar dacă cele ce au urmat nu au fost neapărat vina lui, Radu și-a asumat răspunderea și și-a depus demisia”, a scris Grădinaru pe rețele de socializare.

Deputatul i-a transmis lui Marian „tot respectul și aprecierea”, afirmând că acesta se bucură de susținerea a „mii de oameni”.

Reacția vine după ce Radu Marian a anunțat că renunță la șefia Comisiei economie, buget și finanțe, asumându-și responsabilitatea politică pentru scandalul izbucnit la MoldATSA, unde au fost descoperite salarii și sporuri de ordinul sutelor de mii de lei.

Deși a demisionat din funcția de președinte al comisiei, Marian își păstrează mandatul de deputat și a anunțat că va continua să activeze în Parlament.