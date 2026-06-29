Marian și-a dat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie.

Deputatul PAS Radu Marian a anunțat pe rețelele sociale că și-a dat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

El a menționat că situația creată în jurul problemelor din compania MoldATSA a afectat încrederea în întreaga echipă.

„Îmi asum faptul că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și am mers pe bună credință. Nu știam despre abuzurile salariale care se făceau. Comisia de cenzori și Inspecția financiară trebuie acum să investigheze cazurile de abuzuri financiare”, a scris deputatul.

Marian a menționat că condamnă astfel de comportamente.

„În toți acești ani nu am deviat de la valorile cu care am început. Am făcut greșeli cu siguranță, dar în toată activitatea de deputat mi-am făcut treaba onest. A fost un drum greu, am avut în responsabilitate coordonarea a peste 20 de domenii, promovarea, analiza și aprobarea a aproape 500 de legi și hotărâri, inclusiv pentru consolidarea independenței energetice, a sprijinului pentru mediul de afaceri, integrarea în spațiul economic UE.

Vreau să cred că am făcut tot ce am putut pentru Republica Moldova și pentru drumul nostru european, chiar dacă am comis și erori. Însă pot spune cu mintea împăcată că nu am urmat interese ascunse, nu am tras foloase personale. Îmi poate verifica orice instituție veniturile, bunurile și activitatea.

Ce s-a întâmplat este o lecție dură pentru noi. Nu fugim de responsabilitate, dimpotrivă, ne recunoaștem greșelile și le corectăm. Îi mulțumesc presei independente că ne arată unde nu facem lucrurile corect.

Anunț că îmi depun demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, pentru că am 2 priorități esențiale: aderarea țării la UE și imaginea echipei cu care am reușit atât de multe lucruri.

Unitatea și imaginea echipei, precum și încrederea cetățenilor în proiectul nostru comun sunt mult mai importante decât orice funcție. Voi continua să contribui, din funcția de deputat, la drumul Republicii Moldova spre lumea europeană liberă și prosperă”, a adăugat Radu Marian.

Reamintim că directorul general al Întreprinderii de Stat MoldATSA, Dumitru Vangheli, a fost eliberat din funcție pe 22 iunie. Acesta a fost suspendat după o investigație jurnalistică în care au fost puse sub semnul întrebării informațiile despre studiile sale la o școală de aviație din Canada și activitatea sa ca pilot la compania aeriană Air Canada. Compania aeriană însăși a declarat că nu deține date despre angajarea sa.

De asemenea, au stârnit rezonanță întrebările legate de acordarea salariilor, sporurilor și premiilor exagerate la MoldATSA. În special, conform materialelor investigației, este vorba despre o angajată a departamentului de relații publice – verișoara Maiei Sandu, a cărei remunerație lunară era de aproximativ 120.000 de lei.

Ulterior s-a aflat că Vangheli a fost recomandat pentru această funcție de Radu Marian, cu care se cunoștea din copilărie.

Este de remarcat că președinta Maia Sandu a ieșit în apărarea deputatului, afirmând că nu există suspiciuni în privința sa.

„Radu a venit cu cele mai bune intenții și nu pot să-l suspectez de nimic, pentru că niciodată nu a obținut personal beneficii din aceste lucruri. A fost o persoană din diasporă, cu un CV bun, care s-a prezentat bine la interviu. Totul părea destul de bine”, a spus șefa statului.

Potrivit președintei, dacă Radu Marian sau alte persoane ar fi știut ce se ascunde în spatele acestor lucruri, candidatul nu ar fi fost promovat în această funcție.

„Nimeni nu intenționa să-l impună. Evident că nu ar fi fost promovat dacă s-ar fi știut ce se ascunde în spatele acestui caz”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a insistat că în acest caz au existat deficiențe instituționale și lacune în verificarea din partea structurilor responsabile, inclusiv în procesul de control și monitorizare a activității întreprinderii de stat.