Costiuc, despre insultarea opoziției la Congresul PAS: Așa vă integrați în Europa?.

Potrivit acestuia, cel mai grav este faptul că acest „discurs de ură” a fost aplaudat frenetic de către cei care erau în sală, informează unimedia.info.

„Cel mai grav este că acest discurs de ură a fost aplaudat frenetic de către cei care erau în sală - elita morală și intelectuală a țării, a Republicii Moldova, miniștri, deputați, șefi de colhoz și tot așa. Aceasta este, de fapt, fața adevărată a guvernării”, a declarat el într-un mesaj video pe rețelele sociale.

Costiuc a criticat dur atât conținutul discursului, cât și reacția celor prezenți.

„Când vorbește despre opoziție, spune că sunt niște porci și cârlani cărora trebuie să li se pună sârmă în bot. Eu vreau să-l întreb pe Oboroc ăsta - am înțeles că la porci se poate pune sârmă în bot, dar cum le pui la cârlani sârmă în bot și la berbeci?”, a spus el.

Politicianul a oferit și un exemplu ipotetic, comparând reacția posibilă dacă astfel de cuvinte ar fi rostite de opoziție în Parlament.

„Da, închipuiți-vă că Vasile Costiuc sau oricare alt reprezentant al opoziției iese la tribuna Parlamentului și începe să vorbească cu referire la deputații din majoritatea parlamentară: „Sunteți niște porci, niște berbeci, niște animale cărora trebuie să le punem sârmă în bot și să le închidem în ocol”. Cum credeți, președintele colhozului, alias Igor Grosu, cât ar dura până ar închide microfonul și până nu ne-ar mai da voie să vorbim timp de o jumătate de an, pe motiv că avem un discurs de ură? Vedeți standardele duble”, a remarcat el.

Costiuc a declarat că niciunul dintre liderii PAS nu s-a disociat public de aceste afirmații.

„Nimeni nu s-a ridicat și nu a spus: „Nu suntem de acord cu asta, acestea nu sunt valorile noastre”. Ei au aplaudat și au mers mai departe, crezând că nimeni nu va observa”, a adăugat el.

Politicianul a acuzat, de asemenea, puterea de utilizarea conturilor false și a retoricii jignitoare la adresa opoziției.

„Acolo sunt mii și mii de conturi false și au început să folosească expresii precum „porci”, „animale”, „dobitoace”, numind astfel opoziția, care reprezintă jumătate din populația Republicii Moldova”, a afirmat el.

La final, Costiuc a acuzat conducerea țării de dublu standard și de neconformitate cu valorile europene.

„Vreți să spuneți că integrați Moldova în Uniunea Europeană și construiți un stat de drept, când guvernarea umilește jumătate din populație, numindu-i porci, animale și berbeci?”, a subliniat el.

De asemenea, a comentat reacția ulterioară a deputatului PAS Radu Marian, care a declarat că partidul regretă limbajul folosit la congres și consideră potrivite scuzele.

„Radu Marian a început deja să văicărească și spune că acest mesaj nu îi reprezintă și că se datorează scuze. Trebuia să vă ridicați chiar de pe scenă, Radu, și să spuneți: „Noi nu suntem și nu susținem astfel de mesaje.” Voi ați aplaudat. Asta este fața reală”, a declarat Costiuc.

Reamintim că, la congresul PAS, fostul deputat și ex-prim-viceprim-ministru Constantin Oboroc și-a permis afirmații dure și jignitoare la adresa primarului Chișinăului Ion Ceban, liderului Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc și fostului președinte al Moldovei, Vladimir Voronin.