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rupor.md logorupor
13 Iunie 2026, 12:30
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Chiveri, despre interzicerea termenului „Transnistria” în regiune: Rusificarea continuă

Viceprim-ministrul pentru reintegrarea Republicii Moldova, Valeriu Chiveri, a calificat inițiativa Transnistriei de a extinde interdicția asupra termenului „Transnistria” drept o acțiune propagandistică.

Chiveri, despre interzicerea termenului „Transnistria” în regiune: Rusificarea continuă.
Chiveri, despre interzicerea termenului „Transnistria” în regiune: Rusificarea continuă.

Potrivit oficialului, astfel de acțiuni ale autorităților regiunii urmăresc să limiteze libertatea de exprimare a opiniilor și să blocheze negocierile, transmite rupor.md.

Această declarație arată că Chișinăul refuză oficial să recunoască orice amenzi sau restricții pe care Tiraspolul încearcă să le impună pentru utilizarea denumirii istorice a regiunii.

Autoritățile moldovene subliniază că acest cuvânt este acceptat pe scară largă în întreaga lume, iar noile interdicții izolează doar malul stâng. Potrivit vicepremierului, în loc să rezolve probleme reale, inițiatorii acestei măsuri se ocupă cu înlocuirea termenilor internaționali în favoarea rusificării spațiului informațional local.

„Termenul Transnistria este consacrat lingvistic, geografic și istoric. Până la această inițiativă nu știam că autorii ei sunt specialiști în toate domeniile, nu doar în blocarea și împiedicarea procesului de reglementare. Restricționarea dreptului la libera exprimare a opiniei este un proces de rusificare continuă a spațiului public al regiunii”, a declarat Valeriu Chiveri.

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