Chiveri: Cele 36.000 de cereri pentru cetățenia rusă ar putea fi desenate
„Creativitatea aplicată la Tiraspol”, așa a numit vicepremierul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri informația despre cei 36.000 de locuitori ai malului stâng al Nistrului care, se presupune, au solicitat cetățenia rusă.
Vicepremierul pentru reintegrare nu exclude faptul că astfel de cifre ar fi fost „desenate”. În opinia sa, este vorba despre o acțiune propagandistică, transmite rupor.md.
„Ținând cont de creativitatea care este aplicată la Tiraspol, putem intui că ar putea fi desenate și mai multe. Este o acțiune propagandistică, menită să contrabalanseze acțiunile active de promovare ale dezideratului de reintegrare a Republicii Moldova”, a declarat Valeriu Chiveri.
Pe 25 mai, Rusia a anunțat lansarea procedurilor simplificate de acordare a cetățeniei pentru locuitorii regiunii transnistrene, în urma promulgării unor noi reglementări de către Vladimir Putin. La doar o zi după începerea procesului de înregistrare, administrația de la Tiraspol anunța că peste 20.000 de persoane și-ar fi exprimat interesul pentru obținerea cetățeniei ruse. Ulterior, la aproximativ o săptămână de la lansarea procedurii, numărul cererilor raportate a ajuns la 36.000.