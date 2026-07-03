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realitatea.md logorealitatea
3 Iulie 2026, 12:09
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Ceban, după demisia lui Munteanu: Toată guvernarea trebuie să demisioneze. Sunt necesare alegeri anticipate

Primarul Chișinăului a numit actuala guvernare „cea mai incompetentă și coruptă din ultimii cinci ani” și a cerut demisia completă a acesteia. Reacția a venit după ce premierul Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează.

Ceban, după demisia lui Munteanu: Toată guvernarea trebuie să demisioneze. Sunt necesare alegeri anticipate.
Ceban, după demisia lui Munteanu: Toată guvernarea trebuie să demisioneze. Sunt necesare alegeri anticipate.

„Toți reprezentanții guvernării trebuie să demisioneze. Este necesar să organizăm alegeri parlamentare anticipate. Situația în Republica Moldova este extrem de gravă. De la domeniul economic și social până la „verișoare”, corupție și eșecul tuturor reformelor pe care le-au inițiat. Așteptăm următorii pași, dar situația este extrem de serioasă. Promisiunile și ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în ultimul an și în ultimii cinci ani arată că ei sunt cei mai incompetenti și corupți. Probabil, omul pur și simplu nu a mai rezistat”, a declarat Ion Ceban într-o postare pe rețelele sociale, citează realitatea.md.

Reamintim că vineri, 3 iulie, premierul Alexandru Munteanu a demisionat. Decizia de a-și încheia mandatul a anunțat-o pe rețeaua socială Facebook.

„Astăzi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine”, a scris premierul.

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