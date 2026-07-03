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Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 09:46
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Премьер-министр Мунтяну ушел в отставку

О решении завершить свой мандат Александр Мунтяну сообщил в социальной сети Facebook.

Премьер-министр Мунтяну ушел в отставку.
Премьер-министр Мунтяну ушел в отставку.

"Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и с твердой убеждённостью, что смогу внести вклад в улучшение ситуации.

В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти.

Благодарю всех коллег — министров, их команды и людей, которые работали профессионально и добросовестно.

Я продолжу служить своей стране с любой позиции, на которой окажусь, независимо от места, где буду жить, или обязанностей, которые буду выполнять — будь то в государственном или частном секторе. Я считаю, что долг перед страной не связан с должностью, а с тем обязательством, которое мы сохраняем.

Спасибо вам!", - написал Александр Мунтяну. 

Пост премьер-министра Молдовы Александр Мунтяну занял 31 октября 2025 года.

Источник
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