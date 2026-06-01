Санду о доходах родственницы в MoldATSA: Аморально получать деньги, которых не заслужил.

Президент рассказала, что о ситуации она узнала из журналистских расследований, опубликованных недавно. Именно из них ей стало известно, что ее родственница была принята на работу без конкурса и какое вознаграждение получала.

По словам главы государства, получать незаслуженные деньги аморально, и эти средства должны быть возвращены, сообщает deschide.md

Президент подчеркнула, что не рекомендовала Табурчану на должность в MoldATSA и даже не была проинформирована о ее трудоустройстве.

«Очевидно, что в качестве специалиста по коммуникациям она не могла показать результаты, которые оправдывали бы сумму в 120 тысяч леев. Я не могу представить, что должен сделать специалист по коммуникациям, чтобы получать такие деньги. Это выглядит как незаслуженно полученные средства. Я не знаю, что она делала. На мой взгляд, аморально брать деньги, которых не заслужил, и эти деньги должны быть возвращены», — подчеркнула глава государства.

Напомним, что пресс-секретарь MoldATSA Анастасия Табурчану объявила о своей отставке и заявила, что вернет все суммы, полученные в виде надбавок и дополнительных выплат к основному окладу за время работы в учреждении.

Такое решение было принято спустя несколько часов после публикации расследования Rise Moldova, в котором утверждается, что менее чем за год работы в MoldATSA Табурчану получила более одного миллиона леев. По данным журналистов, в 2025 году ее ежемесячный доход превышал 75 тысяч леев, а в 2026 году вырос более чем до 120 тысяч леев в месяц.