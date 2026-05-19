Biroul politici de reintegrare: Așa-numitele alegeri din Transnistria contravin legii.

Despre aceasta au declarat Biroul politici de reintegrare după declarațiile șefului așa-numitului „minister al securității” de la Tiraspol privind presupusa intenție a Chișinăului de a interveni în alegerile liderului regiunii, transmite rupor.md.

În instituție s-a subliniat că astfel de „procese electorale”, organizate regulat în regiunea transnistreană, contravin Constituției și legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Biroul politici de reintegrare a mai menționat că democratizarea și demilitarizarea regiunii, care, potrivit lor, rămâne autoizolată, militarizată și supusă unei stricte cenzuri informaționale, sunt condiții importante pentru soluționarea finală a conflictului, respectând integritatea teritorială a țării în granițele recunoscute internațional.

Anterior, șeful pretinsului Minister al Securității din stânga Nistrului, Valeriu Ghebos, a declarat într-un interviu pentru mass-media ruse că autoritățile Moldovei ar intenționa să influențeze alegerile noului lider al Transnistriei, programate pentru luna decembrie.

Potrivit acestuia, serviciile speciale moldovenești ar pregăti presiuni, șantaj și intimidare asupra membrilor așa-numitei comisii electorale a regiunii.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Moldovei a calificat aceste declarații drept speculative și lipsite de fundament, subliniind că structurile de stat acționează exclusiv în cadrul legii.