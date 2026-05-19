19 Мая 2026, 11:35
Тирасполь обвинил Кишинев в намерении вмешаться в "выборы"

Глава так называемого Министерства государственной безопасности Приднестровья Валерий Гебос заявил, что конституционная администрация в Кишинёве якобы намерена вмешаться в выборы нового руководителя региона.

Тирасполь обвинил Кишинев в намерении вмешаться в "выборы".

Так называемые выборы должны состояться в декабре.

По его словам, спецслужбы якобы планируют оказывать давление, заниматься шантажом и запугиванием членов так называемой избирательной комиссии в непризнанном регионе.

«Мы ожидаем усиленного давления со стороны спецслужб Республики Молдова на членов окружных избирательных комиссий и членов Центральной избирательной комиссии Приднестровья. Их будут вынуждать уйти в отставку посредством шантажа, угроз лишения молдавского гражданства или угроз создания проблем для них и их родственников при пересечении молдавской границы», — заявил Валерий Гебос в интервью российским СМИ.

Гебос также заявил российским журналистам, что в Приднестровье сохраняется угроза террористической опасности, однако, по его словам, предпринимаемые меры со стороны местных властей снижают риски. 

Власти Молдовы данные обвинения пока не прокомментировали. 

