Activist: Pe vremea lui Voronin lucra numai feciorul lui, iar acum doar verișoarele Maiei Sandu.

Activistul Vitalie Sprînceană critică angajarea Anastasiei Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, la MoldATSA, cu un salariu de peste 120.000 lei lunar.

În opinia sa, situația amintește de perioada președinției lui Vladimir Voronin, relatează unimedia.info.

„Pe vremea când președinte de țară era Voronin, iar feciorul său, Oleg, câștiga tot felul de concursuri și proiecte de stat prin firmele lui - bănci, construcție - circula un banc prin republică: „În țara asta lucrează doar Oleg Voronin”.

N-a durat mult să ajungem să trăim (aceleași) vremuri când în țara asta lucrează doar verișoarele și rudele președintei... ”, a scris Vitalie Sprînceană.

Reamintim că presa a publicat o investigație conform căreia verișoara președintei Maia Sandu, Anastasia Taburceanu, în mai puțin de un an de activitate în funcția de purtătoare de cuvânt la MoldATSA, întreprindere de stat responsabilă de siguranța traficului aerian, a primit peste un milion de lei.