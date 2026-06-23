Rise: Пресс-секретарь MoldATSA получила свыше 1 млн леев менее чем за год работы.

Менее чем за год работы в должности пресс-секретаря в MoldATSA — государственном предприятии, отвечающем за безопасность воздушного движения — Анастасия Табурчану получила более одного миллиона леев.

Об этом свидетельствуют официальные данные, собранные и проанализированные Rise Moldova.

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Натальи Гаврилицы и двоюродная сестра главы государства Табурчану в последние дни стала объектом активных онлайн-дискуссий после появления в публичном пространстве информации о том, как она была трудоустроена в этом стратегическом предприятии, а также о размере её заработной платы.

Согласно данным Rise Moldova, Анастасия Табурчану была принята на работу в MoldATSA в начале июня 2025 года. Новая должность принесла ей в прошлом году доход более полумиллиона леев, то есть в среднем она получала более 75 тысяч леев в месяц.

Новый год — новое вознаграждение



В 2026 году вознаграждение Анастасии Табурчану в MoldATSA значительно выросло и превысило 120 тысяч леев в месяц. Это сумма примерно в восемь раз выше средней зарплаты по экономике и почти в четыре раза больше, чем получает её двоюродная сестра, президент Майя Санду.

В ответе для Rise Moldova Табурчану заявила, что её зарплата составляет «25 700 леев, к которой добавляются надбавки, предусмотренные законодательством и внутренними нормативными актами».

Также она утверждает, что с момента работы в MoldATSA она участвовала «в программах обучения и повышения квалификации в области гражданской авиации». По её словам, «суммы, отражённые в документах, на которые вы ссылаетесь, могут включать помимо зарплаты и другие выплаты, связанные со служебными командировками, включая суточные и расходы на проживание».

Помимо MoldATSA, Анастасия Табурчану заявляет, что оказывает «услуги по коммуникации в рамках мероприятий по продвижению» одного правительственного плана, финансируемого ЕС, и эти действия «отчитываются перед Государственной канцелярией».

Она уточняет, что в MoldATSA ей платят исключительно за деятельность в рамках предприятия, и зарплата не включает услуги, предоставляемые в рамках правительственного проекта. При этом источник оплаты этих услуг, предоставляемых Государственной канцелярии, она не уточняет.

Советник премьер-министра Речана



Помимо работы в MoldATSA и сотрудничества с Государственной канцелярией, Анастасия Табурчану также была координатором коммуникационных кампаний правительства, возглавляемого Дорином Речаном. В конце его мандата Речан опубликовал пост с благодарностью команде коммуникации.

«Я от всей души благодарю всех, кто за кулисами сделал так, чтобы голос правительства был ясно услышан людьми», — писал тогда Речан.

Табурчану уточнила для Rise, что она занимала должность советника премьер-министра Дорина Речана с апреля 2023 по октябрь 2025 года. Однако она не подавала декларации о доходах за этот период.

«Я не занимала официальную должность в рамках Государственной канцелярии, поэтому не должна была подавать декларацию. У меня были краткосрочные контракты с различными донорами», — поясняет Табурчану, не предоставляя деталей о том, кто именно был донором и какие суммы выплачивались.

Полмиллиона в виде роялти

Ещё одним источником дохода Анастасии Табурчану в прошлом году стал Институт стратегических инициатив (IPIS), НПО под руководством Вадима Пистринчука, бывшего депутата ЛДПМ. По данным Rise Moldova, она получила около 600 тысяч леев в виде роялти — выплат за использование или передачу авторских прав на произведение.

Табурчану заявляет, что вознаграждение было получено «на основании консультационного контракта в составе многопрофильной команды». По её словам, деятельность была связана с разработкой механизмов предотвращения и борьбы с дезинформацией и манипуляцией, а также подготовкой рекомендаций и инструментов реагирования.

В 2024 году, будучи координатором коммуникационных кампаний правительства Речана, основная часть её доходов поступала от кишинёвского филиала американской консалтинговой компании и Института публичной политики.

В 2023 году, когда она присоединилась к правительству Речана, она получала доходы от двух НПО — Института европейских политик и реформ (IPRE) и International Republican Institute Washington, а также от Немецкого агентства международного сотрудничества (GIZ).

До работы советником правительства Табурчану была пресс-секретарём премьер-министра Натальи Гаврилицы. Она оставила должность в начале 2023 года, за месяц до отставки правительства Гаврилицы.

В тот период она основала Grai Grup SRL — компанию, предоставляющую услуги стратегических коммуникаций, кризисных коммуникаций и управления кампаниями, которая принесла ей тогда основной доход.

В первый год, имея только одного официально зарегистрированного сотрудника, компания получила более одного миллиона леев дохода и почти миллион леев прибыли (958 252 лея).

Часть этих доходов поступала также от контрактов с государственными учреждениями.

Например, в октябре 2023 года компания получила контракт на 95 тысяч леев от Офиса Народного адвоката за услуги по разработке коммуникационной стратегии и проведению обучающих сессий.

В этот период она уже консультировала правительство Речана.

В 2024 году доходы Grai Grup резко снизились до 164 тысяч леев и прибыли около 60 тысяч леев, а в 2025 году компания задекларировала нулевые доходы и убыток в 3 829 леев.

Анастасия Табурчану объясняет эти изменения тем, что в последние годы её профессиональная деятельность в рамках текущих функций и проектов требовала полной вовлечённости, поэтому она больше не участвовала в конкурсах и закупках для предоставления услуг своей компании.