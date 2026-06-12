theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
12 Iunie 2026, 08:47
1 914
Copiază linkul
Link copiat

Zona euro se confruntă cu noi riscuri: FMI și-a înrăutățit prognoza pentru 2026

Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere prognoza pentru economia zonei euro în 2026, invocând consecințele războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Zona euro se confruntă cu noi riscuri: FMI și-a înrăutățit prognoza pentru 2026.
Zona euro se confruntă cu noi riscuri: FMI și-a înrăutățit prognoza pentru 2026.

FMI se așteaptă la o încetinire a creșterii, o accelerare a inflației și avertizează că o escaladare suplimentară a conflictelor ar putea afecta și mai puternic economia europeană, scrie unian.net, citând reuters.com.

Potrivit raportului fondului, prezentat miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro pe 11 iunie, creșterea economiei blocului valutar în 2026 va fi de 0,9% în loc de 1,1%, cât se prognoza anterior. În același timp, FMI a majorat prognoza inflației de la 2,6% la 2,8%.

Totodată, aceasta este a doua revizuire în scădere a estimărilor de la începutul anului. În aprilie, FMI a revizuit deja prognoza în scădere față de așteptările din ianuarie.

Fondul notează că, după o perioadă în care economia zonei euro a crescut conform potențialului său, iar inflația se apropia de țintele stabilite, perspectivele s-au deteriorat semnificativ.

„Perspectivele zonei euro s-au înrăutățit”, se arată în raportul FMI, unde războiul din Orientul Mijlociu este numit „un șoc negativ major, dar temporar, asupra ofertei”.

Criza energetică poate agrava situația

FMI avertizează că consecințele pot fi mult mai grave dacă creșterea prețurilor la energie va dura mult timp.

„Un șoc energetic prelungit poate accelera și mai mult inflația și așteptările inflaționiste, în timp ce scăderea încrederii sau stresul financiar pot slăbi cererea”, se menționează în document.

Printre principalele amenințări pentru economia zonei euro, fondul evidențiază:

  • posibila escaladare suplimentară a conflictului din Orientul Mijlociu;
  • întârzieri în refacerea infrastructurii energetice;
  • intensificarea luptelor în Ucraina;
  • noi schimbări în politica comercială mondială.
Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici