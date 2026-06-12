Zona euro se confruntă cu noi riscuri: FMI și-a înrăutățit prognoza pentru 2026.

FMI se așteaptă la o încetinire a creșterii, o accelerare a inflației și avertizează că o escaladare suplimentară a conflictelor ar putea afecta și mai puternic economia europeană, scrie unian.net, citând reuters.com.

Potrivit raportului fondului, prezentat miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro pe 11 iunie, creșterea economiei blocului valutar în 2026 va fi de 0,9% în loc de 1,1%, cât se prognoza anterior. În același timp, FMI a majorat prognoza inflației de la 2,6% la 2,8%.

Totodată, aceasta este a doua revizuire în scădere a estimărilor de la începutul anului. În aprilie, FMI a revizuit deja prognoza în scădere față de așteptările din ianuarie.

Fondul notează că, după o perioadă în care economia zonei euro a crescut conform potențialului său, iar inflația se apropia de țintele stabilite, perspectivele s-au deteriorat semnificativ.

„Perspectivele zonei euro s-au înrăutățit”, se arată în raportul FMI, unde războiul din Orientul Mijlociu este numit „un șoc negativ major, dar temporar, asupra ofertei”.

Criza energetică poate agrava situația

FMI avertizează că consecințele pot fi mult mai grave dacă creșterea prețurilor la energie va dura mult timp.

„Un șoc energetic prelungit poate accelera și mai mult inflația și așteptările inflaționiste, în timp ce scăderea încrederii sau stresul financiar pot slăbi cererea”, se menționează în document.

Printre principalele amenințări pentru economia zonei euro, fondul evidențiază: