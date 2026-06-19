Zelenski: Ucraina merită să adere cât mai curând la UE,

Vladimir Zelenski a îndemnat liderii UE să deschidă în următoarele săptămâni toate clusterele de negocieri privind aderarea și să aprobe cererea accelerată a Kievului.

Președintele Ucrainei a subliniat că Ucraina „merită statutul de membru cu drepturi depline în UE mai mult decât orice altă țară”.

Vladimir Zelenski la summitul de la Bruxelles a declarat liderilor UE că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat, deoarece țara a plătit cel mai mare preț pentru aceasta, scrie euronews.com.

„Ucraina merită acest lucru, pentru că a plătit pentru dreptul său de a fi liberă, independentă și europeană mai mult decât orice altă țară din Europa”, a spus el.

„Este, de asemenea, dreptul altor popoare – de a fi independente de Rusia”, a adăugat el.

Adresându-se liderilor europeni, Zelenski a subliniat experiența de luptă a Ucrainei, afirmând că potențialul său defensiv este esențial pentru viitorul Europei și poate deveni un factor important în accelerarea parcursului Kievului spre aderarea la UE.

Într-un mesaj vocal postat într-un grup WhatsApp cu jurnaliști după întâlnirea de la Bruxelles, Zelenski a spus că toți liderii au recunoscut: forțele armate ale Ucrainei sunt cele mai puternice din Europa, iar Uniunea Europeană va beneficia de experiența lor.

„Astăzi Ucraina de facto deține a doua armată ca putere din NATO, egală cu a doua armată a lumii. Și tocmai de aceea, de jure, avem nevoie de NATO – și doar noi”, a declarat el.

„Viitorul Europei – liberă, unită și pașnică – se decide în apărarea noastră”, a spus Zelenski liderilor UE. „Aceasta arată cât de unică este situația noastră”.

De asemenea, el a pledat pentru crearea unui program european de rachete balistice, subliniind că aceasta este o inițiativă ucraineană și că Kievul nu va renunța la proiect, în ciuda obstacolelor.

„Europa va crea propriul potențial balistic. Problema este extrem de urgentă. Ucraina nu va face pași înapoi și vom duce treaba până la capăt. Aceasta a fost inițiativa noastră, iar acum este o muncă comună cu partenerii noștri”, a menționat Zelenski.