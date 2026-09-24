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focus.ua logofocus
24 Septembrie 2026, 15:39
12 010
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„Zelenski, întrebat "Când la Moscova?", a răspuns: Pe racheta, bl**

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a răspuns dur unui reporter rus în timpul vizitei sale la New York.

„Zelenski, întrebat "Când la Moscova?", a răspuns: Pe racheta, bl**.
„Zelenski, întrebat "Când la Moscova?", a răspuns: Pe racheta, bl**.

Incidentul a avut loc pe 23 septembrie, în culise, în timpul evenimentelor desfășurate în cadrul Adunării Generale a ONU. Când șeful statului ucrainean, însoțit de echipa sa, trecea pe lângă reprezentanții mass-media, unul dintre jurnaliștii ruși a început să strige din mulțime întrebarea: „Când aveți de gând să mergeți la Moscova?". Înregistrarea video cu această scurtă discuție a fost publicată de publicația Clash Report, relatează focus.ua

În imagini se vede cum Vladimir Zelenski, fără să se oprească, a reacționat la provocarea rusă printr-o frază laconică: „Pe o rachetă, bl**.

Răspunsul președintelui Ucrainei s-a răspândit instantaneu în mass-media și pe rețelele sociale, devenind viral și provocând un val de comentarii aprobatoare în segmentul ucrainean al internetului.


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