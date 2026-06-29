Rusia intenționează să cucerească regiunea Donețk până la 31 decembrie anul acesta. Kremlinul a amânat acest termen de 15 ori.

Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, transmite rbc.ua.

El a subliniat că, după invazia la scară largă, Rusia a stabilit de 15 ori termene pentru capturarea regiunii Donețk.

„Conducerea politică a Rusiei visează mereu la Donbas. Deja de 15 ori au avut această obsesie, ca și cum ar captura complet Donbasul”, a spus președintele.

El a amintit că în 2022 au fost termene până la 31 martie, apoi până la 9 mai, 1 iunie, 15 septembrie, 31 decembrie. În 2023, dictatorul rus a stabilit alte două termene pentru capturarea Donbasului: până la 1 martie, apoi până la 31 decembrie.

„Anul 24 – iarăși două astfel de termene. În 25, când rușii încercau să-l convingă pe președintele Trump că Ucraina ar putea cădea, au fost deja trei termene – date limită pentru capturarea Donbasului, și anume: până la 1 septembrie, până la 1 decembrie și până la 25 decembrie”, a remarcat Zelenski.

El a subliniat că în 2026 Kremlinul a amânat din nou data capturării regiunii Donețk. Inițial, rușii planificau să ocupe Donbasul până la 31 martie, apoi până la 1 septembrie, iar acum au stabilit termenul limită pentru 31 decembrie.

„Dacă Rusia nu-și va încheia războiul, atunci și acest termen limită va trebui din nou amânat. Dacă Putin vrea să sacrifice încă un milion de soldați ai săi pentru a continua să se lovească de acest zid, atunci milioanelor de ruși care încă nu sunt mobilizați în armata rusă și stau la cozi pentru benzină ar trebui să se gândească ce îi așteaptă mai departe”, a spus președintele.

Zelenski a observat că Ucraina a oferit țării-agresor toate propunerile pentru a încheia acest război, dar Moscova refuză de fiecare dată. El a declarat că recent a fost exprimată din nou dorința clară a Federației Ruse de a lupta și a adăugat că „este nevoie de mai multe obstacole pentru a reduce dorința de a continua războiul”.