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focus.ua logofocus
8 Iunie 2026, 13:26
5 167
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Zelenski e gata să înghețe linia frontului: Aceasta este cea mai rapidă cale

În cazul în care armistițiul între părți ar fi încheiat acum, tocmai scenariul înghețării liniei de demarcație ar putea transforma soluționarea situației într-un „curs diplomatic”. Despre aceasta a declarat Vladimir Zelenski.

Zelenski e gata să înghețe linia frontului: Aceasta este cea mai rapidă cale.
Zelenski e gata să înghețe linia frontului: Aceasta este cea mai rapidă cale.

Ideea principală a unui astfel de scenariu nu este doar să înghețe situația, ci să oprească războiul „astfel încât să nu se întoarcă”, transmite focus.ua.

„Vrem să oprim războiul astfel încât să nu se întoarcă. Ideea nu este doar să înghețăm situația, dar cea mai rapidă cale spre asta este să o înghețăm și să o transferăm pe calea diplomatică”, a explicat președintele într-un interviu pentru publicația britanică Sky News.

La întrebarea dacă o astfel de cale înseamnă o concesie a Kievului față de Moscova în ceea ce cere aceasta, Zelenski a explicat că nu este așa.

„Nu, nu este doar o concesie. A rămâne acolo unde suntem înseamnă să oferim poporului Ucrainei mai multe șanse să-și salveze copiii, iar soldaților să se întoarcă. Cred că acest lucru este important pentru noi”, a subliniat el.

Sursă
focus.ua logofocus
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