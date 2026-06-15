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15 Iunie 2026, 11:42
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Zelenski a promis un răspuns Rusiei la atacul asupra Kievului: Încă vom răspunde

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a sugerat că Ucraina pregătește un răspuns la atacul masiv asupra Kievului, în urma căruia a izbucnit un incendiu la Lavra Pecerska din Kiev.

Zelenski a promis un răspuns Rusiei la atacul asupra Kievului: Încă vom răspunde.
Zelenski a promis un răspuns Rusiei la atacul asupra Kievului: Încă vom răspunde.

Zelenski a răspuns jurnaliștilor la întrebarea ce i-ar spune președintelui Rusiei, Vladimir Putin, după atacul asupra Ucrainei în noaptea de 15 iunie: „Încă vom răspunde. Veți vedea”.

În același timp, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că Lavra Pecerska din Kiev a fost lovită de o rachetă Patriot. Potrivit versiunii prezentate de ministerul rus, una dintre cauzele incidentului ar putea fi livrarea de către statele occidentale a unor rachete „cu termenul de exploatare expirat”.

„Potrivit datelor confirmate, complexul de clădiri al Lavrei Pecerska din Kiev a fost lovit de o rachetă a sistemului american de apărare antiaeriană Patriot”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării al Rusiei. Instituția a susținut că forțele armate ruse nu atacă obiective ale infrastructurii civile.

Zelenski, la rândul său, a declarat că Catedrala Adormirii Maicii Domnului a fost atacată de o dronă.

„După cum vedeți, nu toate dronele au fost doborâte. O dronă a distrus parțial acoperișul catedralei”, a spus președintele.

Reamintim că în noaptea aceasta, în urma unui atac cu rachete asupra capitalei Ucrainei, a izbucnit un incendiu la Lavra Pecerska din Kiev, inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO. În special, a luat foc acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului.


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