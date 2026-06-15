В Киеве в результате атаки произошел пожар в Киево-Печерский Лавре.

Войска РФ в ночь на понедельник, 15 июня, нанесли очередные массированные удары по Киеву. Среди прочего атака пришлась на Киево-Печерскую Лавру, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет dw.com

На территории лавры возникло сильное возгорание, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что загорелась крыша Успенского собора - главного храма комплекса.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео пожара. Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало.

140 тысяч абонентов в Киеве остались без света, четверо погибших

Среди других последствий российской атаки на Киев, о которых сообщают местные власти, - попадания в жилые дома в нескольких районах города. Так, в Печерском районе Киева "прилет" был в пятиэтажный жилой дом, в Соломенском - в девятиэтажный, а в Оболонском в результате попадания в жилой дом произошло частичное обрушение, сообщил Кличко.

В Шевченковском районе зафиксировали несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе рынок и продуктовый магазин, пишут украинские СМИ. Также сообщается о "прилете" в 25-этажный жилой дом.

По словам Тимура Ткаченко, погибли как минимум четыре человека, еще 25 пострадали. Кроме того, в результате атаки РФ по Киеву на севере столицы были повреждены линии электропередачи. Без электричества из-за этого остались 140 тысяч абонентов, сообщил Кличко.

В Харькове во время атаки РФ погибли спасатели, работавшие на месте прошлого "прилета"

Под ночными ударами РФ в Украине оказались и другие регионы. Так, о взрывах в Харькове сообщал местный телеканал "Харьков 24", агентство AFP и другие СМИ.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, во время тушения пожара на одном из адресов повторным ударом РФ были убиты пятеро спасателей. Еще не менее пяти человек были ранены, сообщил чиновник. Украинские издания пишут, что погибшие спасатели тушили возгорание, возникшее в результате обстрела в ту же ночь.