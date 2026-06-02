Uniunea Europeană intenționează să înăsprească politica de migrație.

Documentul permite, de asemenea, deportarea migranților în centre speciale din afara blocului.

Potrivit Politico, acordul urmează să fie ratificat de Parlamentul European și Consiliul UE, iar noile reguli vor face parte dintr-o reformă amplă a migrației, care va intra în vigoare începând cu 12 iunie.

Acordul va ajuta UE să recâștige controlul asupra „cine vine în UE și cine este obligat să o părăsească”, a comentat esența documentului comisarul pentru migrație Magnus Brunner. Potrivit Eurostat, în prezent doar 27% dintre migranți primesc refuz în acordarea azilului.

„Timp de mulți ani, Europa a transmis cel mai prost semnal: chiar dacă nu aveai dreptul să rămâi, era mare probabilitatea că nu se va întâmpla nimic. Această epocă se apropie de sfârșit”, a declarat eurodeputatul francez François-Xavier Bellamy.

Criticii acordului semnalează o posibilă deteriorare a situației drepturilor omului în UE. Acordul introduce în vigoare „un arsenal juridic care servește unei ideologii xenofobe”, consideră reprezentanta partidului „Verzii”, Melissa Camara. Inițiativa de înăsprire a legislației migrației aparține unui grup de țări conduse de Austria, Danemarca, Germania și Grecia. Dispoziția cheie a documentului prevede deportarea migranților în centre speciale din opt-zece state din afara Uniunii. Negocierile cu aceste state sunt încă în curs, iar, potrivit Politico, printre ele se numără Kazahstan și Uzbekistan.