theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
libertatea.ro logolibertatea
1 Iunie 2026, 18:27
2 913
Copiază linkul
Link copiat

Un moldovean suspectat de furt de combustibil, reținut în Franța

În Franța au fost reținuți doi șoferi de camion, un cetățean al Republicii Moldova și un cetățean al României, în vârstă de 51 și 57 de ani.

Un moldovean suspectat de furt de combustibil, reținut în Franța.
Un moldovean suspectat de furt de combustibil, reținut în Franța.

Bărbații sunt suspectați de furtul motorinei din rezervorul unui alt camion, folosind echipamente speciale controlate de la distanță, transmite libertatea.ro.

Cazul a avut loc în noaptea de 28 mai pe autostrada A36 din regiunea Doubs. Potrivit autorităților franceze, făptașii au reușit să extragă aproximativ 150 de litri de motorină în mai puțin de patru minute, în timp ce șoferul camionului dormea în cabină.

În timpul verificărilor, jandarmii au descoperit în vehiculul suspect canistre, furtunuri recent folosite și urme de combustibil pe șasiu. De asemenea, pe puntea din spate a camionului erau instalate o pompă și un sistem de furtunuri conectate la rezervorul de combustibil.

Potrivit comandantului jandarmeriei din departamentul Doubs, colonelul Elodie Monte, echipamentul folosit reprezenta „un dispozitiv deosebit de complex, care se activează de la distanță”.

Despre posibilul furt a anunțat șoferul francez al camionului, care a observat un TIR parcat suspect cu luminile de avarie aprinse lângă un alt camion într-o zonă de odihnă. După sesizarea sa, autoritățile au organizat căutarea vehiculului și l-au găsit curând la o stație de taxare din zona Saint-Maurice-Colombier, în apropiere de Montbéliard.

În prezent, ambii suspecți sunt reținuți și așteaptă procesul pentru acuzația de furt de combustibil.

Sursă
libertatea.ro logolibertatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici