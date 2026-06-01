Un moldovean suspectat de furt de combustibil, reținut în Franța.

Bărbații sunt suspectați de furtul motorinei din rezervorul unui alt camion, folosind echipamente speciale controlate de la distanță, transmite libertatea.ro.

Cazul a avut loc în noaptea de 28 mai pe autostrada A36 din regiunea Doubs. Potrivit autorităților franceze, făptașii au reușit să extragă aproximativ 150 de litri de motorină în mai puțin de patru minute, în timp ce șoferul camionului dormea în cabină.

În timpul verificărilor, jandarmii au descoperit în vehiculul suspect canistre, furtunuri recent folosite și urme de combustibil pe șasiu. De asemenea, pe puntea din spate a camionului erau instalate o pompă și un sistem de furtunuri conectate la rezervorul de combustibil.

Potrivit comandantului jandarmeriei din departamentul Doubs, colonelul Elodie Monte, echipamentul folosit reprezenta „un dispozitiv deosebit de complex, care se activează de la distanță”.

Despre posibilul furt a anunțat șoferul francez al camionului, care a observat un TIR parcat suspect cu luminile de avarie aprinse lângă un alt camion într-o zonă de odihnă. După sesizarea sa, autoritățile au organizat căutarea vehiculului și l-au găsit curând la o stație de taxare din zona Saint-Maurice-Colombier, în apropiere de Montbéliard.

În prezent, ambii suspecți sunt reținuți și așteaptă procesul pentru acuzația de furt de combustibil.