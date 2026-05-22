Un minut de reculegere va fi anunțat în Ucraina prin sistemele de avertizare.

Potrivit acesteia, acum aceste sisteme vor fi folosite zilnic la ora 09:00 pentru a anunța minutul de reculegere național. De asemenea, ucrainenii vor fi informați și despre acțiunea națională „Aprinde o lumânare”, care are loc anual în a patra sâmbătă a lunii noiembrie în memoria victimelor Holodomorului din 1932–1933, scrie unian.net.

„Formăm o nouă cultură a memoriei. Minutul zilnic de reculegere este o componentă importantă a acesteia și o manifestare a respectului nostru față de apărătorii, apărătoarele și civilii căzuți”, a menționat Sviridenko.

În martie 2026, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat legea privind instituirea la nivel de stat a minutului național de reculegere. Aceasta prevede anunțarea unui minut de reculegere prin intermediul mass-mediei de stat și private și al sistemelor de protecție civilă zilnic la ora nouă. De asemenea, obligă autoritățile locale să asigure informarea pe străzi, la întreprinderi și în instituții.