Trump amenință că nu va ajuta țările NATO dacă acestea o vor cere.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că ar putea refuza să ofere ajutor țărilor NATO ca răspuns la lipsa de sprijin din partea statelor membre în timpul operațiunii militare a SUA în Iran.

Despre aceasta a declarat el în timpul unei conferințe de presă în Biroul Oval, transmite „Europa Liberă”.

Trump a afirmat că SUA cheltuiesc sute de milioane de dolari pentru protejarea țărilor europene de Rusia.

„Am cheltuit toți acești bani. Iar apoi, când poate avem nevoie de ajutor pentru lucruri mărunte... Ei spun: „Nu, preferăm să nu ajutăm””, a spus Trump.

„Este o declarație prostească, pentru că putem să le spunem același lucru dacă vrem, și poate chiar o vom face”, a adăugat el.

Totodată, Trump a menționat Marea Britanie, Italia și Germania printre țările care s-au comportat prost cu SUA.

În ciuda relațiilor tensionate cu Alianța, Trump intenționează să participe la summitul NATO de la Ankara luna viitoare.

Pe 20 iunie, Trump a escaladat disputa cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, afirmând sâmbătă că prietenia cu ea ar fi o încercare a liderului italian de a-și crește popularitatea.

El a scris acest lucru după ce, cu o zi înainte, într-un interviu, a declarat că Meloni ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună cu el la summitul Grupului celor Șapte din Franța. „Ea m-a implorat să mă fotografiez cu ea! Își dorea atât de mult să facă o poză cu mine. Nu aș fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a spus Trump.

Meloni a publicat un mesaj în care respinge afirmațiile lui Trump și își exprimă indignarea față de comentariile președintelui SUA și atitudinea acestuia față de aliați.