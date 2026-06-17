Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește să încheie un acord cu Rusia și China pentru reducerea arsenalelor nucleare.

Potrivit acestuia, SUA dețin cel mai mare arsenal nuclear din lume, Rusia este pe locul doi, iar China ar putea ajunge la nivelul american în cinci ani, transmite kommersant.ru.

„Ar trebui să încheiem un acord de denuclearizare, ar fi pur și simplu minunat. Nu avem nevoie de toate acestea, nu trebuie să avem capacitatea de a distruge întreaga lume de 300 de ori”, a declarat Trump la o conferință de presă după summitul G7 din Franța.

Din 2011, între SUA și Iran a fost în vigoare Tratatul privind Forțele Nucleare Strategice Ofensive (START III). Acesta a expirat pe 5 februarie, iar părțile nu au prelungit acordul. A fost ultimul document care limita arsenalele nucleare ale Rusiei și SUA. Partea rusă a declarat disponibilitatea pentru dialog cu SUA după expirarea tratatului. Administrația SUA a propus includerea Chinei într-un nou potențial acord.