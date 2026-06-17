theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
kommersant.ru logokommersant
17 Iunie 2026, 23:45
908
Copiază linkul
Link copiat

Trump a propus încheierea unui acord cu Rusia și China pentru reducerea arsenalelor nucleare

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește să încheie un acord cu Rusia și China pentru reducerea arsenalelor nucleare.

Trump a propus încheierea unui acord cu Rusia și China pentru reducerea arsenalelor nucleare.
Trump a propus încheierea unui acord cu Rusia și China pentru reducerea arsenalelor nucleare.

Potrivit acestuia, SUA dețin cel mai mare arsenal nuclear din lume, Rusia este pe locul doi, iar China ar putea ajunge la nivelul american în cinci ani, transmite kommersant.ru.

„Ar trebui să încheiem un acord de denuclearizare, ar fi pur și simplu minunat. Nu avem nevoie de toate acestea, nu trebuie să avem capacitatea de a distruge întreaga lume de 300 de ori”, a declarat Trump la o conferință de presă după summitul G7 din Franța.

Din 2011, între SUA și Iran a fost în vigoare Tratatul privind Forțele Nucleare Strategice Ofensive (START III). Acesta a expirat pe 5 februarie, iar părțile nu au prelungit acordul. A fost ultimul document care limita arsenalele nucleare ale Rusiei și SUA. Partea rusă a declarat disponibilitatea pentru dialog cu SUA după expirarea tratatului. Administrația SUA a propus includerea Chinei într-un nou potențial acord.

Sursă
kommersant.ru logokommersant
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici