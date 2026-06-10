Trump a anunțat lovituri ale SUA asupra podurilor și centralelor electrice din Iran

„Poate că voi continua să lovesc teritoriul Iranului. Ei au avut șansa să încheie un acord și să supraviețuiască”, a declarat Trump, transmite foxnews.com.

Cu puțin timp înainte de interviul acordat postului de televiziune, președintele american a scris pe Truth Social că Iranul va trebui să „plătească prețul” pentru prelungirea negocierilor.

În noaptea de 10 iunie, partea iraniană a anunțat despre loviturile americane asupra a două rezervoare de apă din orașul Sirik, în sudul țării. Reuters a scris că SUA au atacat aproximativ 20 de ținte pe teritoriul țării. Ca răspuns, Iranul a lansat rachete și drone asupra obiectivelor militare americane din Iordania, Kuweit și Bahrain.