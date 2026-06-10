10 Iunie 2026, 18:18
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Trump a anunțat lovituri ale SUA asupra podurilor și centralelor electrice din Iran
Președintele american Donald Trump a sugerat că SUA ar putea lovi podurile și centralele electrice din Iran.
„Poate că voi continua să lovesc teritoriul Iranului. Ei au avut șansa să încheie un acord și să supraviețuiască”, a declarat Trump, transmite foxnews.com.
Cu puțin timp înainte de interviul acordat postului de televiziune, președintele american a scris pe Truth Social că Iranul va trebui să „plătească prețul” pentru prelungirea negocierilor.
În noaptea de 10 iunie, partea iraniană a anunțat despre loviturile americane asupra a două rezervoare de apă din orașul Sirik, în sudul țării. Reuters a scris că SUA au atacat aproximativ 20 de ținte pe teritoriul țării. Ca răspuns, Iranul a lansat rachete și drone asupra obiectivelor militare americane din Iordania, Kuweit și Bahrain.