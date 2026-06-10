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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июня 2026, 15:24
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Трамп: Ирану придётся расплачиваться за затягивание с соглашением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану за затягивание с заключением мирного соглашения с Соединёнными Штатами.

Трамп: Ирану придётся расплачиваться за затягивание с соглашением.
Трамп: Ирану придётся расплачиваться за затягивание с соглашением.

Об этом глава Белого дома написал на своей платформе Truth Social, передает eurointegration.com.ua

Трамп заявил, что Иран будет вынужден "рассчитаться" за то, что до сих пор не заключил соглашение с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий и разблокировании Ормузского пролива.

При этом президент США заявил, что иранские вооруженные силы "находятся в полном развале" и потерпели поражение.

"Иран – это только пустые слова, а не действия. Хулиган Ближнего Востока мертв!!! Они слишком долго тянули с заключением соглашения, которое было бы для них выгодным, поэтому теперь им придется за это расплачиваться!!!", – написал Трамп, не уточнив своих угроз.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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