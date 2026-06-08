Toate submarinele nucleare ale Marii Britanii au ieșit simultan din funcțiune.

După cum a declarat pentru publicația The Telegraph fostul căpitan al unui submarin nuclear, Ryan Ramsey, acest lucru face ca Marea Britanie să fie „fără dinți” în ochii Rusiei, care în ultimul an și-a crescut cu o treime activitatea navală în apele britanice, scrie unian.net

„Arătăm neputincioși. Rușii știu că nu putem scoate submarinele pe mare… Această problemă a fost ascunsă decenii întregi. Toată lumea știa că se va întâmpla, dar o amânau pentru următoarea persoană responsabilă”, a remarcat el.

Submarinele Astute joacă un rol vital în descurajarea submarinelor invizibile rusești. Ele au, de asemenea, un rol cheie în protejarea flotei britanice de submarine de tip Vanguard, echipate cu rachete nucleare Trident, și a celor două portavioane britanice, HMS Queen Elizabeth și HMS Prince of Wales, pe mare.

Aceste submarine, a căror valoare totală este de 12,2 miliarde de lire sterline, sunt considerate cele mai avansate submarine de atac din lume. Se afirmă că submarinele rusești nu le-au detectat niciodată cu ajutorul sonarului.

Totuși, flota, formată din cinci submarine deja operaționale și alte două care încă nu au fost puse în funcțiune, se confruntă cu o serie de probleme. De exemplu, submarinul HMS Astute a eșuat pe o bancă de nămol în timpul testelor lângă insula Skye în 2010.

Surse din Marina Regală au confirmat că toate cele cinci submarine ale flotei actuale nu au fost desfășurate din cauza mentenanței și problemelor cu HMS Anson, care s-a întors recent în Marea Britanie după câteva luni pe mare în timpul unei călătorii spre Australia.

În același timp, problema ar putea fi mai profundă decât simpla lipsă de submarine disponibile, a avertizat comandantul Ramsey, adăugând că timpul limitat petrecut pe mare poate afecta pregătirea echipajelor.

„Poți pierde abilități vitale dacă nu operezi pe mare”, a adăugat el. „Dacă aș fi căpitanul unui submarin care a stat la chei poate doi ani, aș fi profund îngrijorat”.