Statele Unite intenționează să reducă o parte din prezența lor militară în Europa mai rapid decât se anticipa în cadrul NATO și nu oferă aliaților niciun fel de perioadă semnificativă de tranziție. Despre aceasta informează rbc.ua cu referire la Welt am Sonntag.

Potrivit unui reprezentant al Departamentului Apărării al SUA, modificările vor fi incluse în propunerea privind forțele militare la următoarea conferință NATO pe tema asigurării forțelor armate - care va avea loc în iunie.

„Dorim să oferim aliaților informațiile necesare și claritate pentru a avansa cât mai rapid și eficient către o apărare europeană în care aliații își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”, a declarat interlocutorul publicației.

Poziția coincide cu cerințele lui Trump adresate membrilor europeni ai NATO încă din primul său mandat. După revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, aceasta a fost consolidată în Strategia Națională de Securitate și Strategia Națională de Apărare.

Logica este următoarea: SUA nu mai pot duce război pe mai multe fronturi simultan, atenția Washingtonului s-a mutat către China și regiunea Indo-Pacifică, astfel că Europa trebuie să preia responsabilitatea pentru descurajarea Rusiei.

Războiul împotriva Iranului a întărit doar această direcție.

Fără perioadă de tranziție

La Berlin și în alte capitale ale alianței se așteptau ca SUA să retragă trupele treptat și coordonat. Însă, după cum notează Welt am Sonntag, propunerea actuală nu oferă europenilor niciun „timp de grație” semnificativ.

Reprezentantul Pentagonului a adăugat că Trump își rezervă întotdeauna dreptul de a „acționa în orice mod consideră potrivit în orice situație”.

Ce anume se reduce

La întâlnirea de săptămâna trecută de la Bruxelles, consilierul principal al SUA pentru politica de apărare, Alexandru Veles-Green, a informat aliații despre intenția de a renunța parțial la una dintre direcțiile descurajării comune.

Potrivit Der Spiegel, este vorba în special despre reducerea cu o treime a numărului de avioane de luptă americane.

Cea mai dureroasă reducere va afecta Modelul Forțelor NATO (NFM) - sistemul de reacție rapidă al alianței, care stabilește câte trupe pot fi desfășurate în 10-30 de zile și câți soldați pot fi mobilizați în șase luni (până la 800.000).

În cadrul NFM este vorba despre bombardiere strategice, arme de precizie cu rază lungă, forțele navale și avioanele de realimentare în zbor.

Riscuri pentru flancul estic

Retragerea parțială a trupelor americane slăbește baza militară a articolului 5 al NATO privind apărarea colectivă.

Acest lucru este perceput cu deosebită îngrijorare în țările baltice: forțele aliate dislocate acolo, în special brigada germană din Lituania, trebuie să organizeze rezistența inițială și să câștige timp până la sosirea întăririlor.

Potrivit Welt am Sonntag, în armata SUA din Europa există deja îndoieli dacă NATO dispune de suficiente forțe pentru implementarea deplină a planurilor regionale de apărare - reducerile suplimentare vor agrava această problemă.