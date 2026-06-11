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delo.ua logodelo
11 Iunie 2026, 13:36
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SUA au devenit cel mai mare exportator de petrol din lume

Statele Unite ale Americii au devenit cel mai mare exportator de petrol din lume, schimbând structura pieței, dominată mult timp de Arabia Saudită și Rusia.

SUA au devenit cel mai mare exportator de petrol din lume.
SUA au devenit cel mai mare exportator de petrol din lume.

Această schimbare a consolidat poziția companiilor americane pe piețele energetice, informează Delo.ua, citând datele Reuters.

Ascensiunea SUA a reprezentat o cotitură importantă pentru o țară care a depins decenii de resursele din Orientul Mijlociu și a suferit din cauza embargoului petrolier impus de unii membri OPEC în 1973, ca urmare a sprijinului Washingtonului pentru Israel.

Situația a început să se schimbe după 2010, când extracția de petrol și gaze din formațiuni de șist a crescut rapid. Inițial, acest lucru a făcut din SUA cel mai mare producător de gaze, apoi și de petrol la nivel mondial.

Motivele schimbărilor pe piață

Conducerea SUA în ceea ce privește volumele de export se menține pentru a treia lună consecutiv. Principalii factori au fost producția internă ridicată, utilizarea rezervelor strategice și problemele serioase ale concurenților. Distribuția actuală a forțelor pe piață în luna mai era următoarea:

  • SUA - 10,5 milioane de barili pe zi (b/zi). Furnizorii americani au crescut exporturile în contextul volumelor mari de producție. Spre comparație, în 2025 SUA livrau zilnic aproximativ 6,6 milioane de barili.
  • Rusia - 7 milioane b/zi. Exportul rus de petrol brut și produse petroliere a scăzut semnificativ din cauza sancțiunilor SUA impuse pentru invazia în Ucraina, precum și din cauza atacurilor reușite ale dronelor ucrainene asupra infrastructurii. În 2025, acest indicator era de aproximativ 5,8 milioane b/zi.
  • Arabia Saudită - 5,9 milioane b/zi. Livrările regatului au scăzut brusc din cauza conflictului dintre SUA și Iran, care din februarie 2026 blochează rutele logistice din Orientul Mijlociu. Anul trecut, Arabia Saudită exporta în medie 8,1 milioane b/zi.
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