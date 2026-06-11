Această schimbare a consolidat poziția companiilor americane pe piețele energetice, informează Delo.ua, citând datele Reuters.

Ascensiunea SUA a reprezentat o cotitură importantă pentru o țară care a depins decenii de resursele din Orientul Mijlociu și a suferit din cauza embargoului petrolier impus de unii membri OPEC în 1973, ca urmare a sprijinului Washingtonului pentru Israel.

Situația a început să se schimbe după 2010, când extracția de petrol și gaze din formațiuni de șist a crescut rapid. Inițial, acest lucru a făcut din SUA cel mai mare producător de gaze, apoi și de petrol la nivel mondial.

Motivele schimbărilor pe piață

Conducerea SUA în ceea ce privește volumele de export se menține pentru a treia lună consecutiv. Principalii factori au fost producția internă ridicată, utilizarea rezervelor strategice și problemele serioase ale concurenților. Distribuția actuală a forțelor pe piață în luna mai era următoarea: