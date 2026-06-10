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10 Iunie 2026, 15:40
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Studiu: Un singur hotdog poate reduce speranța de viață cu 36 de minute

Consumul regulat de hotdog ar putea avea un impact negativ asupra speranței de viață. Potrivit unui studiu, un singur hotdog poate scurta viața cu aproximativ 36 de minute.

Studiu: Un singur hotdog poate reduce speranța de viață cu 36 de minute.
Studiu: Un singur hotdog poate reduce speranța de viață cu 36 de minute.

Lucrarea științifică a fost publicată în revista Nature Food.

Cercetători de la Universitatea din Michigan au analizat 5.853 de alimente și băuturi, evaluând impactul acestora asupra sănătății și speranței de viață, informează tsn.ua.

Ce produse au fost considerate cele mai nocive

Potrivit autorilor studiului, cele mai dăunătoare pentru sănătate sunt alimentele care conțin cantități mari de:

  • carne procesată;

  • sare;

  • grăsimi saturate;

  • conservanți.

Exact în această categorie se încadrează hotdogii.

„Am vrut să evaluăm efectele benefice și dăunătoare ale alimentelor asupra dietei generale a oamenilor”, a explicat Olivier Jolliet, profesor de științe ale sănătății mediului.

Cercetătorii subliniază că unele alimente au efecte pozitive asupra sănătății și pot contribui la creșterea speranței de viață. Printre acestea se numără:

  • legumele;

  • fructele;

  • leguminoasele;

  • nucile;

  • peștele.

Oamenii de știință spun că chiar și înlocuirea parțială a cărnii procesate cu alternative mai sănătoase poate avea efecte benefice asupra organismului.

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