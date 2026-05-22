Rutte: SUA au motive să fie membre NATO

Despre acest lucru a declarat el la o conferință de presă, după întâlnirea miniștrilor de externe NATO din Suedia, transmite eurointegration.com.ua.

Rutte a evitat să răspundă la întrebarea dacă a primit asigurări din partea administrației americane că Washingtonul va rămâne în cadrul NATO.

În același timp, în opinia sa, războiul din Iran a arătat că SUA sunt interesate să rămână în bloc datorită accesului la bazele militare europene, de unde pot ataca ținte din Orientul Mijlociu.

„Ați putut observa un interes direct pentru acest lucru în ultimele săptămâni, și mai ales în cele șase săptămâni după 28 februarie. Mii de avioane americane decolează de pe bazele aeriene europene pe baza unor angajamente bilaterale încheiate de-a lungul multor ani între SUA și diverse țări europene... Și consider că acesta este, de asemenea, motivul pentru care SUA participă la acest lucru”, a răspuns secretarul general.

Oficialul a mai declarat că, în opinia sa, aliații europeni au auzit observațiile administrației americane privind sprijinul în operațiunile militare împotriva Iranului.