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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Iunie 2026, 18:54
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Rutte: Putin trebuie să decidă dacă este pregătit pentru negocieri

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că Vladimir Putin va trebui în cele din urmă să decidă dacă dorește să coopereze pentru încheierea războiului ruso-ucrainean sau nu.

Rutte: Putin trebuie să decidă dacă este pregătit pentru negocieri.
Rutte: Putin trebuie să decidă dacă este pregătit pentru negocieri.

Despre acest lucru a vorbit în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, transmite eurointegration.com.ua.

Lui Rutte i s-a cerut să spună dacă NATO se așteaptă la concesii din partea lui Putin sau, dimpotrivă, la o escaladare ulterioară.

„Este evident că mai devreme sau mai târziu Putin trebuie să ia o decizie dacă vrea să coopereze sau nu", a răspuns Rutte.

Secretarul general al NATO a mai menționat că președintele SUA, Donald Trump, „a deblocat situația după ce în februarie anul trecut a început un dialog direct cu Putin”.

„Consider că a fost foarte important, pentru că el a fost singurul care putea face asta. Dar, în cele din urmă, întrebarea este dacă Putin vrea să coopereze, dacă este cu adevărat pregătit să participe la negocieri”, a spus el.

Între timp, potrivit lui Rutte, Alianța trebuie să facă tot posibilul ca Ucraina să rămână cât mai puternică în luptă.

„Exact la asta lucrăm acum. Dacă vorbim despre Rusia în ansamblu, nu trebuie să uităm ultimele date. În prezent, Rusia cheltuie 48% din bugetul său de stat pe apărare. Sunt cifre nebunești. De aceea nu putem fi naivi în privința Rusiei”, a adăugat el.

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