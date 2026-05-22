Conform planului lui Rutte, noile acorduri de apărare, care vor fi avantajoase pentru SUA, vor ajuta la readucerea angajamentului președintelui american Donald Trump față de NATO, transmite eurointegration.com.ua cu referire la politico.eu.

Producția de echipamente de apărare va fi o temă prioritară a întâlnirii miniștrilor de externe ai țărilor NATO în orașul suedez Helsingborg, vineri.

Potrivit a trei diplomați NATO, Rutte a condus în ultimele săptămâni o campanie pentru creșterea semnificativă a producției și a volumelor acordurilor de apărare, urmărind să facă summitul liderilor Alianței din iulie, de la Ankara, un succes.

Conform surselor, acest lucru are ca scop depășirea deficitului real de armament în Europa, precum și crearea unui argument economic care să rezoneze cu Trump.

Diplomații au menționat că aceasta include încurajarea întreprinderilor comune să încheie acorduri cu firmele americane de apărare și creșterea vânzărilor de arme americane. Creșterea producției va deveni probabil și o „parte importantă” a declarației summitului din iulie de la Ankara.

În același timp, Politico notează că orice eforturi de implicare profundă a NATO în acordurile de apărare vor provoca probabil un conflict cu UE, care se pregătește să acorde împrumuturi de miliarde de euro în cadrul programului SAFE pentru a acorda prioritate dezvoltării propriei industrii de apărare.

Secretarul general al NATO dispune de puține instrumente pentru a influența efectiv producția industrială a țărilor membre, astfel că implementarea planului său nu va fi ușoară.