theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Mai 2026, 15:04
980
Copiază linkul
Link copiat

Rutte promovează un nou plan pentru a menține SUA în NATO

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a propus o nouă inițiativă menită să păstreze rolul activ al Statelor Unite în Alianță – achiziționarea unui volum mai mare de armament de la companiile americane.

Rutte promovează un nou plan pentru a menține SUA în NATO.
Rutte promovează un nou plan pentru a menține SUA în NATO.

Conform planului lui Rutte, noile acorduri de apărare, care vor fi avantajoase pentru SUA, vor ajuta la readucerea angajamentului președintelui american Donald Trump față de NATO, transmite eurointegration.com.ua cu referire la politico.eu.

Producția de echipamente de apărare va fi o temă prioritară a întâlnirii miniștrilor de externe ai țărilor NATO în orașul suedez Helsingborg, vineri.

Potrivit a trei diplomați NATO, Rutte a condus în ultimele săptămâni o campanie pentru creșterea semnificativă a producției și a volumelor acordurilor de apărare, urmărind să facă summitul liderilor Alianței din iulie, de la Ankara, un succes.

Conform surselor, acest lucru are ca scop depășirea deficitului real de armament în Europa, precum și crearea unui argument economic care să rezoneze cu Trump.

Diplomații au menționat că aceasta include încurajarea întreprinderilor comune să încheie acorduri cu firmele americane de apărare și creșterea vânzărilor de arme americane. Creșterea producției va deveni probabil și o „parte importantă” a declarației summitului din iulie de la Ankara.

În același timp, Politico notează că orice eforturi de implicare profundă a NATO în acordurile de apărare vor provoca probabil un conflict cu UE, care se pregătește să acorde împrumuturi de miliarde de euro în cadrul programului SAFE pentru a acorda prioritate dezvoltării propriei industrii de apărare.

Secretarul general al NATO dispune de puține instrumente pentru a influența efectiv producția industrială a țărilor membre, astfel că implementarea planului său nu va fi ușoară.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici